Inseguimento notturno per le strade di Udine, denunciato giovane in fuga su auto rubata e senza patente.

Inseguimento notturno per le strade di Udine, denunciato un giovane in fuga su un’auto risultata rubata e senza patente. I carabinieri della Radiomobile di Udine, insieme ai colleghi della Stazione di Udine Est, hanno segnalato all’autorità giudiziaria un giovane, con patente mai conseguita, per le ipotesi di reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella nottata di ieri, una pattuglia dei carabinieri di Udine Est ha intercettato un veicolo sospetto con due persone a bordo; alla vista dei militari, il conducente ha accelerato bruscamente tentando la fuga. Tramite la Centrale operativa del Comando provinciale di Udine, veniva allertata un’altra pattuglia della Sezione Radiomobile e dopo un breve inseguimento lungo le vie della zona nord della città, il veicolo in fuga veniva bloccato dai due equipaggi dei carabinieri. Nonostante il tentativo di dileguarsi a piedi subito dopo lo stop, i militari sono riusciti a bloccare il conducente, mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dagli accertamenti effettuati, il giovane bloccato non risulta avere mai conseguito la patente di guida, mentre l’autovettura da lui guidata è stata rubata la notte precedente a San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia. Il veicolo veniva successivamente restituito al legittimo proprietario e il giovane denunciato.