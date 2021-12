L’inseguimento da parte della polizia di Udine.

Non si ferma al posto di blocco della polizia e fugge. Rocambolesco inseguimento, ieri sera, dopo dopo le 22, per le strade di Udine. Un automobilista non si è fermato alla paletta della polizia, impegnata nei controlli serali nella zona del centro.

Anzi, ha pigiato sul piede dell’acceleratore e ha iniziato la fuga. Da lì è nato un inseguimento a tutto velocità verso via Pozzuolo, supportato anche dalle pattuglie dei carabinieri, coinvolte nel dispositivo di sicurezza. Alla fine gli agenti della sono riusciti a bloccare il veicolo all’altezza di Basaldella, rimanendo tamponati e con l’auto di servizio danneggiata nella parte frontale. Il conducente è stato accompagnato in questura per la formalizzazione della denuncia.

