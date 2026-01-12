Latitante da dieci anni, arrestato in Fvg mentre tentava di lasciare l’Italia

Arrestato un latitante durante i controlli di retrovalico.
Un latitante è stato arrestato dopo anni di irreperibilità grazie ai controlli di retrovalico della Polizia di Stato in Friuli Venezia Giulia. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno di 40 anni, condannato in via definitiva a 10 mesi di reclusione.
L’uomo è stato fermato sabato 9 gennaio mentre viaggiava a bordo di un autobus diretto in Romania, durante un servizio di controllo predisposto dalla Questura di Trieste sul raccordo autostradale RA13. Dagli accertamenti è emerso che il quarantenne risultava latitante da anni, essendosi reso irreperibile dopo la condanna.
Il provvedimento restrittivo trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Trieste nel 2016 per il reato di tentato furto aggravato, commesso nel 2014 a San Dorligo della Valle (Trieste). Oltre alla pena detentiva, l’uomo era stato condannato anche al pagamento di una multa di 600 euro. Al termine delle procedure di rito, il latitante è stato portato al carcere di Trieste.