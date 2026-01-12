Tolmezzo Carnia, tante occasioni ma niente gol: 0-0 con il Fontanafredda

Finisce senza reti al Fratelli Ermano tra Tolmezzo Carnia e Fontanafredda, al termine di una gara intensa e combattuta. Uno 0-0 che fotografa l’equilibrio visto in campo, anche se i rimpianti maggiori restano in casa carnica per quanto prodotto nella ripresa.

L’avvio è tutto di marca Tolmezzo: la squadra di Radina – rivoluzionata nell’assetto a seguito delle squalifiche di Fabris e Gabriele Faleschini – parte con personalità e trazione offensiva, e al pronti-via costruisce subito una palla gol. De Blasi imbuca con precisione per Motta, che però perde l’attimo e manda alto.

I rossoazzurri tengono il pallino del gioco a centrocampo e arrivano con discreta facilità negli ultimi sedici metri; al 18’ Sabidussi sceglie il passaggio anziché la conclusione, vanificando una buona opportunità. Il Fontanafredda si fa vedere al 20’ con una conclusione dalla distanza di Cotti Cometti che non inquadra lo specchio. Al 23’ è ancora il Tolmezzo a provarci su palla inattiva: schema di De Blasi e rasoterra di Cucchiaro che esce di poco. La risposta ospite è immediata: Stiso calcia dal limite, Cristofoli vola e devia in angolo.

Alla mezz’ora un duro contrasto costringe De Blasi a stringere i denti per un problema al ginocchio, i padroni di casa ne risentono e nel finale di primo tempo cresce il Fontanafredda: al 39’ una deviazione involontaria di Buzzi rischia di sorprendere tutti, con il pallone che si impenna e bacia la parte alta della traversa. Poco dopo servono due interventi decisivi di Cristofoli per mantenere il risultato in equilibrio.

La ripresa cambia volto alla gara. Il Tolmezzo rientra con un altro piglio e alza decisamente il baricentro. Al 6’ Solari, servito da Sabidussi, impegna Mirolo che si rifugia in corner. All’11’ Sabidussi si mette in proprio e con una bella iniziativa personale sfiora il palo. I carnici spingono con continuità: al 14’ Sicco sceglie l’assist per Motta invece del tiro, ma la conclusione è debole. Al 21’ ancora Sicco da posizione favorevole trova sulla sua strada un Mirolo in versione super, decisivo anche un minuto più tardi quando Sabidussi manca di un soffio il bersaglio.

È un vero e proprio monologo dei padroni di casa: al 25’ Motta, imbeccato da Sicco, calcia a fil di palo. Il Fontanafredda prova a spezzare il ritmo e al 28’ Stiso conclude largo. Nel finale entrambe le squadre hanno l’occasione per sbloccarla: prima Nagostinis non riesce a trovare la giocata vincente sotto porta, poi sul fronte opposto Bianco manda di poco fuori da buona posizione. Radina fa esordire un altro frutto del vivaio tolmezzino, Gianluca Cimador (2007), a cui poi segue anche il bis di Mattia Buzzi (2009 già provato contro la Forum Julii.

Passano i quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia. Il Tolmezzo Carnia sale a quota 28 punti, mantiene l’8^ posto in classifica e domenica farà visita al Codroipo.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 19^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – FONTANAFREDDA 0-0

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Cucchiaro, N.Buzzi, Solari, Nait, Persello, Sicco (87’ Cimdor), De Blasi, Nagostinis, Motta (92’ M.Buzzi), Sabidussi, All.: Vincenzo Radina.

FONTANAFREDDA: Mirolo, Nadal, Mestre, Borgobello (35’ Biscontin), Monteleone, Piasentin, Zanotel, (75’ Bianco), Cotti Cometti, Gerini (58’ Manzato), Stiso, Fabris (68’ Scappin). All.: David Rispoli.

ARBITRO: Giacomo De Zottis, sezione Basso Friuli (Marino-Belliato)

NOTE – Ammonito Piasentin