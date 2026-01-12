Assalto notturno alla birreria di Fagagna, colpo da diecimila euro

Colpo nella notte alla birreria-ristopizzeria di Fagagna: rubato il registratore di cassa, colpo da almeno diecimila euro.

Colpo nella notte tra domenica e lunedì a Fagagna: ignoti malviventi hanno preso di mira la birreria e ristopizzeria “Lemon”, nella zona industriale del paese, forzando l’ingresso del locale dopo l’orario di chiusura. L’episodio sarebbe infatti avvenuto poco dopo le 2.

I ladri, secondo quanto ricostruito, hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso con una mazza da baseball e, una volta all’interno, utilizzando un martello demolitore sono riusciti a divellere il registratore di cassa, e a portarlo via con tutto il contenuto.

Una prima sommaria stima parla di un bottino di circa 10 mila euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco, che hanno avviato le indagini. L’esercizio è dotato di un sistema di videosorveglianza privata: le immagini sono ora al vaglio degli investigatori.