Le prossime chiusure dell’autostrada A4 in programma per lavori e manifestazione sportiva.

Autostrade Alto Adriatico informa che, per lavori di manutenzione alla struttura del viadotto ferroviario Sablici da parte di Rfi, tra le ore 23.00 di sabato 27 alle ore 05.00 di domenica 28, i veicoli che percorrono l’autostrada A4 e diretti verso Trieste dovranno uscire allo svincolo di Monfalcone Est e potranno rientrare al medesimo svincolo imboccando la rampa in ingresso alla A4.

Inoltre, in concomitanza con la manifestazione sportiva “Trofeo Conad Superstore Duino” programmata per domenica 28, tra le ore 08.00 e le ore 12.00 verrà chiusa alla circolazione la rampa in uscita in direzione Trieste dello svincolo di Duino dell’autostrada A4. La chiusura al traffico è stata decisa a seguito della richiesta del comune di Duino Aurisina e accolta dalla Concessionaria.