L’incidente sull’autostrada A28: tre auto e un camion coinvolti, due feriti

È di due persone ferite e di notevoli disagi alla viabilità il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A28, poco dopo lo svincolo di Porcia in direzione Portogruaro.

Intorno alle ore 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, tre autovetture e un mezzo pesante sono entrati in collisione al chilometro 23. L’impatto è stato violento e ha richiesto un tempestivo intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta una squadra con un mezzo di supporto del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone. I pompieri hanno collaborato strettamente con il personale sanitario per prestare assistenza ai feriti, occupandosi nel contempo di mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, per evitare ulteriori rischi.

Due delle persone rimaste coinvolte nel sinistro sono state trasportate in ospedale per i necessari accertamenti medici. Durante tutte le operazioni di soccorso, la corsia interessata è rimasta chiusa, causando rallentamenti e disagi al traffico. Sul posto per quanto di competenza Polizia Autostradale ed il personale del concessionario autostradale.