Violenta lite tra minorenni a Sedegliano.

E’ di due 15enni finiti in ospedale il bilancio della violenta lite scoppiata tra giovanissimi martedì sera nel parco giochi nei pressi di via Marconi a Sedegliano.

Secondo una prima ricostruzione due gruppi di minorenni si sono trovati al parco quando è nata un’accesa discussione che in poco tempo si è trasformata in una violenta lite. Tutto sembrerebbe nato per futili motivi e dalle parole si è passati alle mani, con calci e pugni. Al culmine della lite uno dei minori ha estratto un coltello ferendo al torace il quindicenne.

Il giovane è stato quindi trasportato all’ospedale di San Daniele, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Al pronto soccorso anche un altro ragazzo, che ha rimediato una ferita alla testa. Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.