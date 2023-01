Incidente sulla neve a Chiusaforte.

A Chiusaforte, in prossimità del rifugio Gilberti, sulle piste di sci, incidente sulla neve per un uomo di circa 50 anni di età. Sul posto il soccorso piste.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato con celerità l’equipaggio dell’elisoccorso che ha preso in carico la persona, per poi trasportarla in codice giallo, in volo, Santa Maria della Misericordia di Udine, per un trauma cranico.