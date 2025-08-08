Lite per un monopattino degenera: bottigliate in centro a Pordenone

VIolenta Lite in centro a Pordenone.

Una banale discussione per un monopattino si è trasformata in un violento scontro a bottigliate in centro a Pordenone, sotto gli occhi increduli di residenti e passanti. È accaduto la sera di giovedì 7 agosto, quando una lite scoppiata in viale Trento è degenerata fino a piazza Risorgimento, creando attimi di forte tensione.

Secondo la ricostruzione, due giovani, un 27enne di origine marocchina e un 24enne tunisino, hanno iniziato a litigare animatamente. Dalle parole si è passati alle mani, poi hanno tentato di colpirsi con delle bottiglie. Le urla e i colpi hanno attirato l’attenzione dei passanti, mentre uno dei due finiva a terra sotto il porticato di un bar.

Alcuni presenti hanno tentato di separarli, mentre una donna ha allertato il 112. In pochi minuti è arrivata sul posto una volante della polizia, seguita dai carabinieri, che hanno sedato la rissa.