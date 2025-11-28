Lite a Pordenone, la Polizia Locale evita il peggio: il sindaco elogia gli agenti

L’episodio in via Mazzini a Pordneone.

“Sono molto orgoglioso dei nostri agenti di Polizia Locale”. Ad affermarlo è il sindaco Alessandro Basso all’indomani dell’intervento che ha evitato che una serie di scaramucce tra minorenni verificatesi in via Mazzini verso le ore 19.30 degenerasse in una vera e propria rissa.

“Esprimo grande soddisfazione per la tempestività e il pronto intervento del nucleo di Polizia Giudiziaria della nostra Polizia Locale che, avendo notato dai monitor della centrale operativa che gli animi di alcuni ragazzi si stavano scaldando, in soli 3 minuti è accorso sul posto e ha sedato quel momento di tensione. Mi complimento con le donne e con gli uomini del Comando guidato dal col. Maurizio Zorzetto che, grazie alla loro presenza costante in città, rappresentano un punto di riferimento di prim’ordine per i nostri cittadini, soprattutto ora che si avvicina il periodo natalizio durante il quale tutti usciamo un po’ di più a fare shopping”.

Al sindaco si unisce l’assessore alla sicurezza Elena Ceolin: “Ringrazio tutti gli agenti della Polizia Locale, una risorsa insostituibile per la nostra città e il nostro territorio. Ribadisco che il livello di sicurezza a Pordenone è molto alto e, se è così, lo si deve anche ad una politica legata alla sicurezza che funziona”.