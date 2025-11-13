La madre ha ucciso il figlio di 9 anni con un coltello.

Una terribile tragedia familiare ha sconvolto nella serata di ieri la comunità di Muggia, piccolo centro alle porte di Trieste. Una donna di 55 anni, di nazionalità ucraina, ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola con un grosso coltello da cucina all’interno della loro abitazione in piazza Marconi. La madre, separata dal padre del bambino.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’allarme sarebbe stato dato dal padre del piccolo, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Quando gli agenti della Squadra mobile di Trieste sono entrati nell’appartamento, il bambino era ormai privo di vita da diverse ore. Il suo corpo è stato ritrovato in bagno.

Sul luogo del delitto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno soccorso la madre. La donna, sotto choc, avrebbe tentato un gesto autolesionistico, ma dai primi accertamenti medici risulterebbe che abbia solo simulato un tentativo di suicidio.