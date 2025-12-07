Malfunzionamento della stufa, incendio nella notte a Fagagna

Incendio nella notte a Fagagna in uno scantinato di un’abitazione di via Orgnani. Sul posto, poco dopo le 3, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine.



Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state probabilmente originate dal malfunzionamento della canna fumaria di una stufa a pellet, che avrebbe innescato il rogo coinvolgendo suppellettili ed alcuni elettrodomestici presenti nel vano.

La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto ha rapidamente messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ai piani superiori dell’edificio. Grazie alla tempestività delle operazioni non si registrano feriti né danni strutturali al fabbricato.