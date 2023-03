Malore in bici per un 67enne.

Ha avuto un malore mentre era in bicicletta ed è caduto sbattendo la testa. E’ accaduto in via Udine, a Trieste, stamattina dove un uomo è stato soccorso dopo essere rovinato a terra, riportando un trauma cranico. Il 67enne ha anche perso conoscenza per alcuni istanti.

A dare l’allarme, chiamando il Nue112, sono state le persone che l’hanno visto cadere dalla bicicletta. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza Als (mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo). I sanitari hanno preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cattinara.