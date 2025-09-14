Malore in cima al campanile di San Giusto: turista soccorso con l’autoscala

L’uomo si trovava in cima al campanile quando è stato colto da un malore.

Un intervento nel pomeriggio di ieri, sabato 13 settembre 2025, per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste, chiamati a soccorrere un turista colto da un grave malore sulla sommità del campanile della Cattedrale di San Giusto.

L’allarme è scattato intorno alle 17.10. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 già impegnato nelle prime cure, è giunta una squadra dei Vigili del fuoco con l’autoscala. Il medico presente sul posto ha riferito ai Vigili del fuoco che a causa delle precarie condizioni il paziente non poteva essere trasportato all’esterno del campanile utilizzando le scale della struttura.

Si è deciso quingi di utilizzare il cestello dell’autoscala per raggiungere direttamente la sommità del campanile. Con una manovra complessa, i pompieri hanno fatto passare all’esterno la barella con il paziente, assicurata con tutti i dispositivi di sicurezza. La discesa è avvenuta senza intoppi e, una volta raggiunto il piano stradale, l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale.