In moto per il dono: il viaggio in Friuli dei 150 centauri uniti per la solidarietà

13 Settembre 2025

di Redazione

Una carovana di 150 motociclisti ha attraversato oggi il cuore del Friuli per lanciare un messaggio forte e chiaro: donare il sangue è un atto di generosità che può fare la differenza tra la vita e la morte. È questo lo spirito che ha animato il quinto raduno “In moto per il Dono”, organizzato dall’AFDS provinciale di Udine, che ha coinvolto centauri da tutta la regione e non solo.

Il tour ha preso il via questa mattina da Cividale del Friuli, città simbolo di storia e cultura longobarda, per poi dirigersi verso Palmanova, la celebre città stellata, e concludersi nella maestosa Aquileia, antica capitale romana. Tre gioielli friulani accomunati non solo dal prestigioso riconoscimento Unesco, ma oggi anche da un impegno condiviso: promuovere la cultura del dono.

Durante il percorso, i motociclisti hanno fatto tappa anche a Gonars, località scelta come sede del prossimo Congresso provinciale dell’AFDS, in programma per domenica 21 settembre. In quella occasione saranno premiati i donatori benemeriti, riconoscendo pubblicamente l’importanza di chi, con regolarità e senso civico, contribuisce al sistema sanitario regionale.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE