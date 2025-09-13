In moto per il dono: il viaggio in Friuli dei 150 centauri uniti per la solidarietà

Una carovana di 150 motociclisti ha attraversato oggi il cuore del Friuli per lanciare un messaggio forte e chiaro: donare il sangue è un atto di generosità che può fare la differenza tra la vita e la morte. È questo lo spirito che ha animato il quinto raduno “In moto per il Dono”, organizzato dall’AFDS provinciale di Udine, che ha coinvolto centauri da tutta la regione e non solo.

Il tour ha preso il via questa mattina da Cividale del Friuli, città simbolo di storia e cultura longobarda, per poi dirigersi verso Palmanova, la celebre città stellata, e concludersi nella maestosa Aquileia, antica capitale romana. Tre gioielli friulani accomunati non solo dal prestigioso riconoscimento Unesco, ma oggi anche da un impegno condiviso: promuovere la cultura del dono.

Durante il percorso, i motociclisti hanno fatto tappa anche a Gonars, località scelta come sede del prossimo Congresso provinciale dell’AFDS, in programma per domenica 21 settembre. In quella occasione saranno premiati i donatori benemeriti, riconoscendo pubblicamente l’importanza di chi, con regolarità e senso civico, contribuisce al sistema sanitario regionale.