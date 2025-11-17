Maltempo in Friuli Venezia Giulia, vigili del fuoco al lavoro: decine gli interventi in tutta la regione, esonda il fiume Torre.

Dalle prime ore della notte tra domenica e lunedì forti piogge si sono abbattute in tutto il Friuli Venezia Giulia: le maggiori criticità si registrano in provincia di Udine, interessati i comuni di Palmanova, Trivignano Udinese e Manzano.

Decine gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà, persone bloccate in casa dall’acqua, allagamenti e smottamenti. Da Veneto ed Emilia Romagna giunte squadre specializzate nel soccorso alluvionale e moduli dotati di idrovore ad alto pompaggio.

Attualmente in corso interventi dei vigili del fuoco con natanti leggeri ed elicottero a Romans d’Isonzo, per l’esondazione del fiume Torre che ha costretto persone a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni.