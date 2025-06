Gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Udine.

Sono stati oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Udine a causa del maltempo che ha colpito il Friuli soprattutto nell’area compresa lungo la direttrice della Strada Regionale 14, da Varmo fino a Fiumicello.

Le squadre di soccorso sono intervenute in particolare nei comuni di Cervignano del Friuli, Talmassons, Varmo, Gonars e Palmanova, dove le forti raffiche di vento hanno causato numerosi ostacoli alla circolazione. Sono stati eseguiti oltre 40 interventi per la messa in sicurezza della viabilità. Tutti gli interventi si sono svolti senza criticità particolari o conseguenze per le persone.

Oltre alla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Udine, sono state mobilitate le squadre di Cervignano, Latisana, Codroipo, Lignano Sabbiadoro e San Daniele del Friuli, a testimonianza della vastità del territorio colpito e della prontezza del sistema di protezione civile regionale.

I fulmini causano due incendi a Varmo e Resia.

A Varmo un fulmine ha colpito il tetto di una palazzina composta da quattro appartamenti in via Borgovecchio. Le travi in legno della copertura hanno preso fuoco, danneggiando parzialmente anche gli impianti elettrici.

Verso mezzanotte nella zona di Resia, un fulmine ha innescato un principio di incendio boschivo nei canaloni sovrastanti la località Ostie, in un’area montana situata poco sotto la pista forestale che conduce a Pustigost. Sul posto è stato effettuato un primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco ed è stata allertata la Stazione Forestale di Resia. È stato immediatamente attivato il protocollo per l’antincendio boschivo: all’alba di domani è previsto un ulteriore sopralluogo, seguito da un intervento aereo con l’elicottero dell’Elifriulia.