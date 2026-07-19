Controlli a tappeto dei Carabinieri nel fine settimana a Marano Lagunare, dove sono stati ispezionati diversi pubblici esercizi nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio di Nogaro con il supporto dei colleghi della Compagnia di Latisana, del NAS di Udine e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (Padova).

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato otto esercizi pubblici, sono emerse irregolarità in materia di igiene all’interno di due attività di ristorazione. Le violazioni accertate hanno comportato l’emissione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.000 euro.