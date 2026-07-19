Marano, guida in stato di ebbrezza e hashish: un denunciato e un segnalato

Un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza e un uomo segnalato alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai Carabinieri a Marano Lagunare.

L’attività è stata coordinata dai militari della Stazione di San Giorgio di Nogaro con il supporto della Compagnia di Latisana, del NAS di Udine e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (Padova).

Determinante il contributo del cane antidroga Corina, che ha consentito di individuare un uomo di 44 anni, residente nella Bassa Friulana, trovato in possesso di circa tre grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il 44enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato un uomo di 35 anni, residente fuori regione, sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. L’automobilista è risultato positivo all’alcoltest e per lui è scattato il ritiro della patente di guida ai fini della successiva sospensione.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dall’Arma per prevenire reati e garantire maggiore sicurezza sulle strade e nei luoghi pubblici. Nel complesso sono state controllate 137 persone, 30 veicoli e otto esercizi pubblici.