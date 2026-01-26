Maxi nevicata a Piancavallo, controlli dei carabinieri sulle strade

Dopo l’abbondante nevicata a Piancavallo, i controlli e le raccomandazioni dei carabinieri sulle strade.

Dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato nelle scorse ore la zona montana di Piancavallo, il Comando provinciale carabinieri di Pordenone richiama l’attenzione degli utenti della strada sulle precauzioni da adottare in questi casi quando ci si mette alla guida.

Le precipitazioni nevose degli ultimi giorni hanno determinato un significativo accumulo di neve sul manto stradale, rendendo le condizioni di viabilità particolarmente critiche. Si ricorda che vige l’obbligo di catene da neve a bordo o, in alternativa, l’utilizzo di pneumatici invernali omologati.

I carabinieri raccomandano agli automobilisti di:

Verificare le condizioni meteorologiche prima di mettersi in viaggio

Assicurarsi di avere a bordo catene da neve in buono stato o pneumatici invernali

Moderare la velocità e mantenere una distanza di sicurezza adeguata

Prestare particolare attenzione nei tratti in ombra e nelle curve

Evitare manovre brusche e frenate improvvise

Valutare attentamente l’effettiva necessità del viaggio in caso di condizioni meteo avverse

Sono in corso controlli lungo la viabilità per garantire la sicurezza degli utenti della strada e verificare il rispetto delle normative vigenti. Per informazioni sullo stato delle strade è possibile contattare il numero unico di emergenza NUE112.