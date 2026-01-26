Pordenone, trovato il corpo di un uomo nella zona del Bronx: indagini in corso.
Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina, lunedì 26 gennaio, nella zona del Bronx di Pordenone. Sul posto carabinieri e personale sanitario.
Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un uomo di mezza età. Non sono chiare al momento le cause della morte. Le forze dell’ordine al momento non sembrano voler escludere alcuna ipotesi. Tra queste anche quella di un gesto volontario.
++ notizia in aggiornamento ++