È caduto sulla scalinata dietro il santuario del Monte Lussari e ha riportato un trauma cranico e alla spalla. L’uomo, residente a Codroipo e nato nel 1961, è stato soccorso nel pomeriggio e trasportato in ospedale a Udine con l’elisoccorso regionale.

L’allarme è scattato dopo una chiamata arrivata al Nue112. Tra le 16.30 e le 17.30 Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale.

L’equipaggio dell’elisoccorso è sbarcato poco oltre il luogo dell’incidente, mentre i soccorritori della stazione sono saliti con gli impianti. Raggiunto l’uomo, lo hanno imbarellato e affidato all’equipaggio dell’elicottero, che lo ha condotto all’ospedale di Udine.