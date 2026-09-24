Il party show nato a Miami arriva a Pordenone: unica data italiana per Craig David

Craig David torna in Italia e sceglie Pordenone per l’unica data italiana del suo esclusivo party-show TS5. L’appuntamento è per sabato 5 dicembre 2026 al Palazzetto dello Sport, dove l’icona britannica dell’R&B e della UK Garage porterà uno spettacolo che unisce DJ set, MCing e performance vocali dal vivo.

I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone. L’evento è organizzato da Associazione Chiorboli Eventi in collaborazione con Zenit Srl, Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, ed è inserito tra le manifestazioni organizzate “Verso Pordenone 2027”, in vista del percorso verso Pordenone Capitale Italiana della Cultura.

A Pordenone arriva il party-show nato a Miami

TS5 nasce dagli after-party privati organizzati da Craig David nel suo attico della Tower Suite 5 a Miami. Da quelle serate tra amici, il format è diventato negli anni uno show internazionale, portato dall’artista a Ibiza, Londra, Dubai, in Australia e sui palchi dei principali festival.

A Pordenone Craig David alternerà la consolle alle esibizioni dal vivo, costruendo uno spettacolo continuo che attraversa UK Garage, R&B, house, bashment, Afrobeats e pop contemporaneo. Nel corso della serata troveranno spazio anche alcuni dei suoi più grandi successi.

L’appuntamento arriva inoltre in una fase importante della carriera dell’artista britannico, dopo l’uscita di “Commitment”, il suo nono album in studio. Il disco torna alle radici musicali ed emotive di Craig David, mescolando R&B, UK Garage, house e influenze Afrowave con una produzione contemporanea.

Una carriera iniziata con la UK Garage

Craig David è esploso nel 1999 con “Re-Rewind”, realizzato insieme agli Artful Dodger, prima di affermarsi a livello internazionale con l’album d’esordio “Born To Do It”. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Sting, Diplo, Kano e KSI. Ha ricevuto 14 nomination ai BRIT Awards, due nomination ai Grammy Awards, quattro MOBO Awards e tre Ivor Novello Awards.

Con TS5 ha poi sviluppato un progetto che mette insieme la dimensione del DJ e quella del performer, diventando uno degli elementi distintivi della sua attività dal vivo. L’appuntamento di Pordenone sarà quindi l’unica occasione in Italia per assistere al format nella sua versione live. Craig David “TS5” è in programma sabato 5 dicembre 2026 al Palazzetto dello Sport di Pordenone.