Lavoro, 14 aziende cercano talenti digitali: Recruiting Day a Tavagnacco

Quattordici aziende alla ricerca di professionisti del digitale, con colloqui individuali e opportunità che spaziano dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, dal cloud allo sviluppo software. È il Digital Talent Day, il Recruiting Day dedicato alle professioni IT in programma giovedì 15 ottobre a Tavagnacco, nella Sala consiliare di piazza Indipendenza 1, a Feletto Umberto.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito della terza edizione dell’Artificial Intelligence Forum – Città generative e società contemporanee, organizzato dal Cluster delle Tecnologie Digitali del Friuli Venezia Giulia (Ditedi) insieme al Comune di Tavagnacco. L’appuntamento prenderà il via alle 10.

Dall’intelligenza artificiale al cloud: le figure ricercate

Il Digital Talent Day prevede due percorsi che si svolgeranno contestualmente alle attività dell’Artificial Intelligence Forum nella Sala Feruglio di Feletto Umberto. Il Recruiting pro edition è rivolto ai professionisti e prevede colloqui individuali con le aziende, mentre il Recruiting student edition è pensato per gli studenti delle scuole, ai quali viene offerta una prima occasione di confronto con il mondo del lavoro.

Le 14 aziende presenti al Recruiting pro edition cercano competenze in diversi ambiti: intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity, sviluppo software, data analytics, automazione industriale, tecnologie 3D e trasformazione digitale.

Tra le posizioni figurano progettisti hardware e software, cloud architect, procurement manager, AI engineer, AI specialist e developer, commerciali senior ICT, tecnici per il supporto e l’automazione industriale, formatori e consulenti, data analyst, ERP e MES consultant, sviluppatori junior e senior, impiegati tecnici e consulenti applicativi. Tra i profili più legati alle nuove tecnologie c’è anche quello di apprendista Prompt Engineer of Generative AI & Automation Agent.

Come candidarsi

Per partecipare al Recruiting pro edition è necessario inviare il curriculum entro giovedì 8 ottobre 2026, attraverso il link “MI CANDIDO”, indicando una o più aziende o profili di interesse.

Le candidature saranno sottoposte a una preselezione per verificare i requisiti e individuare i candidati maggiormente in linea con le posizioni disponibili. Tra il 9 e il 14 ottobre, le persone selezionate riceveranno via email la conferma dell’appuntamento per il colloquio del 15 ottobre.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi alle imprese della Regione all’indirizzo [email protected] o ai numeri 0432 279959 e 331 1464522.

“Con il Digital Talent Day – spiega l’assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione, Alessia Rosolen, annunciando l’iniziativa – mettiamo in relazione concreta chi cerca nuove opportunità professionali e le imprese che hanno bisogno di competenze, in un settore strategico per la competitività del nostro territorio. La trasformazione digitale sta modificando profondamente processi produttivi, organizzazione del lavoro e profili professionali: per questo è fondamentale costruire occasioni di incontro efficaci tra sistema produttivo, persone e mondo della formazione”.

“L’iniziativa – prosegue Rosolen – è pensata non soltanto per i professionisti, ma anche per gli studenti e per i ragazzi alle prime esperienze. Il nostro obiettivo è contribuire a rendere più accessibili le opportunità offerte dal settore digitale e, allo stesso tempo, sostenere le imprese nella ricerca delle professionalità di cui hanno bisogno. Il Recruiting Day rappresenta uno strumento concreto per favorire un incontro più rapido e consapevole tra domanda e offerta di lavoro”.

Cinque minuti di colloquio per gli studenti

La Student edition è pensata per chi non ha ancora esperienza nel mondo del lavoro. Ogni studente avrà a disposizione cinque minuti per confrontarsi direttamente con le aziende presenti, dialogando con i professionisti e sperimentando le dinamiche di un primo colloquio.

“Portare le imprese – conclude Rosolen – dentro un percorso di orientamento e incontro con i giovani significa dare concretezza alle politiche per l’occupazione e alle azioni di accompagnamento verso le professioni del futuro. È un dialogo che dobbiamo continuare a rafforzare, soprattutto nei settori a più alta intensità tecnologica”.

L’appuntamento con il Digital Talent Day è quindi fissato per giovedì 15 ottobre a Feletto Umberto, mentre per chi vuole partecipare al percorso professionale la scadenza per candidarsi è l’8 ottobre.