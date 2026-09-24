Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 25 settembre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 25 settembre sarà caratterizzato da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al mattino possibili nubi basse sul Tarvisiano, mentre nel pomeriggio e in serata potranno comparire alcune velature in quota.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino soffierà Bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale della regione. Il vento è previsto in attenuazione fino a cessare dal pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi in pianura e tra 15 e 17 sulla costa. Le massime raggiungeranno 21-23 gradi sia in pianura sia sulla fascia costiera. In quota, la temperatura media prevista sarà di 5 gradi a 2.000 metri e di 11 gradi a 1.000 metri.