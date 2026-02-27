Il bilancio del grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, si è trasformato in tragedia: sono due le persone decedute a causa del violento tamponamento avvenuto intorno alle 15:30 lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro.

La dinamica fatale

Le vittime viaggiavano a bordo di un veicolo leggero che, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, ha tamponato con estrema violenza un autoarticolato che lo precedeva lungo la corsia di marcia al chilometro 441, in direzione Trieste. L’impatto non ha lasciato scampo agli occupanti della vettura: i soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe le persone.

Operazioni in corso e tratto chiuso

Sul luogo della tragedia stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza, e i mezzi di soccorso meccanico per la rimozione dei veicoli coinvolti. La Polizia Stradale sta ultimando i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell’autorità giudiziaria, permangono le modifiche alla viabilità, con il tratto interessato chiuso al transito e uscita obbligatoria al casello di San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia.