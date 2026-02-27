Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, lungo l’autostrada A4 nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro (Bivio A4/A28). Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 15:30 al chilometro 441, in direzione Trieste. Purtroppo il bilancio è drammatico: due persone sono morte, si tratta degli occupanti dell’auto rimasta schiacciata sotto il tir.

La dinamica e i soccorsi

Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità, un veicolo leggero ha tamponato un autoarticolato che procedeva lungo la corsia di marcia. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area.

Uscita obbligatoria e ripercussioni sul traffico

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, il personale di Autostrade Alto Adriatico ha dovuto modificare la circolazione con uscita obbligatoria al casello di San Stino di Livenza per tutti i veicoli provenienti da Venezia. Lo stesso casello è chiuso in entrata.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++