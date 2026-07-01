Sarebbero stati trascinati dalla furia dell’acqua i due escursionisti sloveni, madre e figlio trovati morti nella zona dei Laghi di Fusine, a Tarvisio. Le nuove verifiche dei carabinieri hanno permesso di restringere il campo sulla data della tragedia: madre e figlio potrebbero essere deceduti il 23 giugno, e non all’inizio del mese come ipotizzato in un primo momento.

A orientare la ricostruzione sono stati alcuni elementi trovati dagli investigatori. Nell’auto della donna, parcheggiata nell’area dei laghi, è stato rinvenuto un ticket di sosta datato 23 giugno. Nello zaino della 49enne, recuperato intatto ma a notevole distanza dal punto in cui sono stati individuati i corpi, c’era anche un drone: le immagini registrate avrebbero contribuito a collocare temporalmente l’escursione e quindi il possibile momento del decesso.

L’ipotesi del torrente ingrossato

Secondo la ricostruzione al vaglio, i due si trovavano nell’area a nord del lago superiore di Fusine, lungo un torrente ora in secca, alle pendici del Mangart. Nel tardo pomeriggio del 23 giugno, a causa di forti precipitazioni, il corso d’acqua potrebbe essersi improvvisamente ingrossato, travolgendo madre e figlio e trascinandoli a valle.



I corpi sono stati trovati a circa 50 metri di distanza l’uno dall’altro. Le condizioni in cui sono stati rinvenuti, sarebbero compatibili con la violenza dell’acqua e con il caldo dei giorni successivi.

Nessuna ipotesi di reato

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Tarvisio, che al momento non hanno riscontrato elementi tali da far pensare a un reato. Resta quindi centrale l’ipotesi dell’incidente in montagna, legato al rapido peggioramento delle condizioni meteo e all’improvviso aumento della portata del torrente.

Il ritrovamento era avvenuto lunedì grazie a un escursionista, che aveva notato i corpi in una zona impervia. Il recupero è stato poi effettuato dal Soccorso alpino della Guardia di finanza e dai vigili del fuoco.

La donna, 49 anni, era originaria della Slovenia e, secondo quanto emerso, era abituata a frequentare la montagna insieme al figlio. Proprio il fatto che l’assenza risalisse con ogni probabilità a circa una settimana fa potrebbe spiegare perché non fossero ancora state presentate denunce di scomparsa.