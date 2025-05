Sarà effettuata domani, venerdì 9, l’autopsia sulla salma di Paolo Straulino, l’operaio 50enne morto alla cartiera di Ovaro.

Sarà effettuata nella mattinata di domani, venerdì 9 maggio, presso l’ospedale di Tolmezzo, l’autopsia sulla salma di Paolo Straulino, l’operaio di Sutrio rimasto vittima, ad appena cinquant’anni, di un tragico infortunio sul lavoro la sera di sabato 3 maggio nello stabilimento di Ovaro della grossa cartiera.

I due consulenti tecnici, poi, procederanno a seguire con l’esame che dovrà accertare le cause del decesso ma da cui si conta di ricavare anche, attraverso la disamina delle lesività, elementi utili all’esatta ricostruzione del terribile incidente, per il quale il Sostituto procuratore ha iscritto nel registro degli indagati, anche come atto dovuto per dare loro modo di nominare eventuali consulenti tecnici di parte per questo e altri accertamenti non ripetibili, quattro soggetti dell’azienda.

I quattro indagati.

Nello specifico, il magistrato inquirente, la cui inchiesta dovrà chiarire se e quali violazioni alle norme antinfortunistiche abbiano determinato l’incidente e, dunque, le varie responsabilità, indaga per l’ipotesi di reato di omicidio colposo l’operaio e collega di Straulino che stava movimentando all’interno dell’opificio con una benna i pesanti imballaggi di carta da macero, da 12 quintali, uno dei quali sarebbe caduto finendo per schiacciare la vittima, che non ha avuto scampo; e tre persone appartenenti alla società, con diversi gradi di responsabilità. Alla società viene invece contestato l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 25 del Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, per “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro“.

I familiari di Straulino, in passato anche campione di atletica leggera, che non era sposato e che ha lasciato un fratello gemello, con cui viveva a Sutrio, un altro fratello e una sorella, per essere assistiti, fare piena luce sull’incidente e su tutte le responsabilità e ottenere giustizia, si sono affidati a Studio3A-Valore spa.

Una volta ultimato l’esame l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e i fratelli di Paolo Straulino potranno fissare, ormai per la prossima settimana, i funerali del loro caro. A Ovaro la produzione dello stabilimento si fermerà per consentire a tutti i dipendenti di partecipare alle esequie e a Sutrio, dove saranno celebrate le esequie, le attività abbasseranno le serrande in segno di lutto.