Concerti, sport, tradizione e sagre: cosa fare questo weekend in Friuli

Musica dal vivo, degustazioni, appuntamenti sportivi e numerose feste popolari. Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 luglio sarà particolarmente ricco in tutto il Friuli, con proposte distribuite dalla montagna alla pianura. Tra gli eventi più attesi ci sono i concerti dei Pooh, di Coez e dei Cameristi della Scala, ma anche corse in alta quota, specialità gastronomiche e sagre capaci di richiamare visitatori da tutta la regione.

Le Notti del Vino a Ronchi dei Legionari

Sabato 18 luglio, dalle 19.30 a mezzanotte, Le Notti del Vino faranno tappa alla Tenuta Blasig di Ronchi dei Legionari, con ingresso da via Androna Palmada. Il percorso di degustazione unirà i vini di 16 produttori vitivinicoli alle specialità preparate da quattro aziende gastronomiche del territorio.

La serata sarà arricchita dall’accoglienza del Gruppo Costumi Bisiachi, dalla musica e dalla mostra “Luce senza il bianco non solo pastelli”, con 13 opere realizzate dalla maestra Elisa e dalle sue allieve della Scuola Belle Arti Meraviglia. L’appuntamento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Carniarmonie con i Cameristi della Scala ad Amaro

La Chiesa di San Nicolò di Amaro ospiterà sabato 18 luglio, alle 20.30, uno degli appuntamenti più prestigiosi della 35ª edizione di Carniarmonie, con i Cameristi della Scala e il flautista Massimo Mercelli.

L’ensemble orchestrale, legato a una delle istituzioni musicali più importanti al mondo, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il barocco italiano e il grande repertorio romantico del tardo Ottocento. Il concerto è stato pensato anche per valorizzare la particolare acustica della chiesa e il fascino dei luoghi di culto della montagna friulana.

No Borders Music Festival con Coez e I Patagarri

Sabato 18 luglio i Laghi di Fusine torneranno a trasformarsi in un grande palcoscenico naturale con il doppio concerto del No Borders Music Festival con Coez e I Patagarri.

Alle 14 salirà sul palco Coez, tra gli artisti più rappresentativi della scena pop italiana contemporanea, con il tour “Coez Live 2026 – From the Rooftop”. Alle 16 sarà invece la volta dei Patagarri, band milanese pronta a portare ai Laghi di Fusine la sua miscela di gipsy jazz, ironia ed energia. Il doppio appuntamento unirà così musica e paesaggio nel cuore delle Alpi Giulie.

Panoramica delle Malghe a Piancavallo

Domenica 19 luglio circa 500 atleti sono attesi a Piancavallo per la sesta edizione della Panoramica delle Malghe, manifestazione di trail running organizzata dall’Atletica Aviano. Le partenze, distribuite tra le 8 e le 9.35 dall’area sportiva Roncjade, riguarderanno cinque percorsi da 46, 30, 21, 10 e 5 chilometri.

Sul tracciato più lungo saranno assegnati i titoli regionali Fidal assoluti e master di trail lungo. Le distanze più brevi saranno aperte anche a chi vorrà partecipare a passo libero. I percorsi attraverseranno malghe, strade sterrate, sentieri battuti e la caratteristica piantagione di Arnica Montana.

Il fine settimana sportivo inizierà già sabato 18 luglio con la seconda prova del Campionato italiano Fidal di Nordic Walking sui 10 chilometri. La gara femminile partirà alle 15, mentre quella maschile prenderà il via alle 16.30.

Pooh a Villa Manin

Sabato 18 luglio, alle 21, Villa Manin di Passariano ospiterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia di “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, il tour con cui la band celebra sessant’anni di carriera. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno una storia musicale capace di attraversare generazioni e accompagnare la vita di milioni di persone.

Le porte apriranno alle 19 dagli ingressi di Piazza dei Dogi e via dei Dogi. Dalle 18.30 saranno operative anche le biglietterie. Per facilitare l’arrivo del pubblico, dalle 17 alle 24 saranno attive navette tra l’autostazione di Codroipo, il parcheggio del campo sportivo e Villa Manin, con corse ogni 20 minuti.

Il concerto proporrà canzoni, immagini, grafiche e scenografie pensate per raccontare le diverse fasi della carriera dei Pooh, che dal 1966 hanno venduto oltre 100 milioni di dischi.

Sagra di Fauglis

Sabato e domenica saranno le ultime due giornate della Sagra di Fauglis, organizzata nell’area dei festeggiamenti vicino al campo sportivo. Nei chioschi si potranno trovare gnocchi caserecci, frico, grigliate di carne, calamari fritti, vini Doc e birre artigianali.

Sabato 18 luglio i festeggiamenti riprenderanno alle 19. Alle 21 si ballerà con l’orchestra Fantasy, mentre nel tendone birreria si svolgerà “Il Cervellone – Mr. Detective”, una cena con delitto multimediale. La serata si concluderà con l’estrazione della tombola.

Domenica la sagra saluterà il pubblico con un’ultima serata di cucina e intrattenimento. Tra gli appuntamenti ci sarà anche la finale dei Mondiali di calcio proiettata sul maxischermo.

Mostra regionale delle Pesche a Fiumicello

A Fiumicello Villa Vicentina prosegue la 67ª Mostra regionale delle Pesche e dell’Ortofrutta locale, una delle manifestazioni più conosciute del territorio. Il programma comprende musica, mostre, sport, mercati e incontri dedicati alle produzioni agricole.

Sabato 18 luglio sarà la giornata della Notte Bianca, con negozi aperti fino alle 23. Alle 19 aprirà l’esposizione delle pesche, alle 21 si esibiranno i Diavolo in Noi con un tributo a Zucchero e alle 23 si terrà la tombola con un montepremi di 3mila euro.

Domenica, dopo il convegno agrotecnico e le premiazioni, alle 21 salirà sul palco Ermal Meta per un concerto a ingresso libero. Durante il fine settimana saranno presenti anche il Mercato delle Pesche e le degustazioni “Calici tra le Pesche”.

Sagre dai Borgs a Jalmicco

La Sagre dai Borgs di Jalmicco torna con la sua 57ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più longevi e sentiti della Bassa friulana. La festa è legata alle celebrazioni di Santa Maria Maddalena e coinvolge ogni anno volontari, associazioni e numerosi visitatori.

Nei chioschi si potranno gustare gli gnocchi di patate preparati al momento, grigliate, calamari fritti, piatti austriaci e birra servita in boccale. Saranno inoltre presenti un’enoteca con vini locali, la pesca di beneficenza e una mostra d’arte.

Sabato si ballerà con l’orchestra Rita Gessi, seguita dall’Italiana Band con un repertorio dedicato alle canzoni italiane dagli anni Settanta a oggi. Musica, cucina e intrattenimento proseguiranno anche domenica.

Sagre dal Borgat a Tolmezzo

Il centro di Tolmezzo ospita la 92ª edizione della Sagre dal Borgat, nata per celebrare la Madonna del Carmine. Il programma intreccia musica, celebrazioni religiose e cucina friulana, mantenendo vivo uno degli appuntamenti più longevi della città.

Sabato 18 luglio cucina e chioschi apriranno alle 18.30. Dalle 20.30 si ballerà con l’orchestra di Stefania Marchesi “Mamma Mia”.

Domenica, alle 10.30, saranno celebrate la Messa solenne e la processione accompagnata dalla Banda di Venzone. I chioschi riapriranno alle 13 e nel pomeriggio ci saranno musica e truccabimbi. La festa si concluderà con i Melody Music e la fisarmonica di Manuel.

Sagra del Carmine a Vendoglio

Il parco dei festeggiamenti di Vendoglio di Treppo Grande accoglie la Sagra del Carmine, con specialità alla brace, gnocchi, frico, tagliata di manzo e verdure grigliate.

Sabato 18 luglio, dalle 14, torneranno le tradizionali Bale Bagnade, uno degli appuntamenti più caratteristici della manifestazione. Dopo l’apertura dei chioschi alle 19, la serata sarà accompagnata dalla musica dei Gin Sonic.

Domenica le Bale Bagnade cominceranno già alle 9 e i chioschi apriranno a mezzogiorno. Alle 18.30 si terranno la Messa e la processione, seguite dalla serata con Umberto Swing Music.

Sagra del Muss a Mussons

A Mussons di Morsano al Tagliamento torna la Sagra del Muss, organizzata in occasione della festa del patrono San Osvaldo Re Martire. La manifestazione si svilupperà sino al 5 agosto attraverso otto serate di gastronomia, musica e intrattenimento.

Le specialità simbolo saranno i bocconcini di muss e gli gnocchi al sugo di muss. Il menù comprenderà anche grigliate, calamari, pizza, formaggi, patatine, dolci e sorbetti.

Sabato 18 luglio si ballerà con Stefano e i Nevada, mentre domenica 19 salirà sul palco l’orchestra di Mary Maffeis. Nel fine settimana troverà spazio anche l’animazione per bambini con Ciccio Clown.

Fratta in Sagra a Maniago

Sport, musica e cucina si incontreranno a Fratta di Maniago per Fratta in Sagra, organizzata negli spazi del Centro comunitario di via Sant’Antonio.

Sabato il torneo di calcio-tennis riprenderà alle 16.30. Dalle 19 saranno operativi cucina e chioschi, mentre alle 20 comincerà il concerto dei Killing Neimless. Alle 21 si svolgeranno le premiazioni della competizione sportiva.

Domenica ci saranno una dimostrazione della Croce Rossa, giochi con l’acqua per i bambini e la Messa. In serata suoneranno Lis Cossuttis e alle 21 la finale dei Mondiali sarà trasmessa sul maxischermo.

Sagra della Costata e della Tagliata a Sedrano

A Sedrano di San Quirino tornano i Festeggiamenti di San Giacomo con la Sagra della Costata e della Tagliata. La manifestazione proseguirà sino al 26 luglio con sei serate dedicate alla cucina e alla musica.

I chioschi apriranno alle 19 e proporranno costata e tagliata di manzo, grigliate con polenta, gnocchi fatti in casa, pollo, formaggi, calamari, patate e dolci. Sarà previsto anche il servizio al tavolo.

Sabato 18 luglio salirà sul palco l’Hedera Italian Band, mentre domenica 19 la musica sarà affidata agli On Cloud Nine.

Sagre dal Gjâl a Casali Gallo

A Casali Gallo di Corno di Rosazzo prosegue la Sagre dal Gjâl, con cucina alla brace, vini Doc, musica, sport e pesca di beneficenza. L’area dispone anche di posti a sedere al coperto.

Sabato l’inaugurazione è prevista alle 19.30, seguita dal concerto della Pop Rock Corno Band e dal ballo con l’orchestra Alida e Dennis Voice.

Domenica la giornata inizierà alle 8.30 con la Gramopan Bike e il Giro del Gallo, itinerario enogastronomico riservato ai veicoli a motore. In serata sono previste un’esibizione di pattinaggio e la musica dell’orchestra Collegium.

Festa del Carmine a San Lorenzo di Sedegliano

Tre serate di musica e cucina accompagnano la Festa del Carmine di San Lorenzo di Sedegliano. I chioschi apriranno ogni sera dalle 19 con un menù che comprende Wienerschnitzel con patate, stratagliata, mortazza e würstel.

Sabato la serata sarà dedicata alla musica revival, permettendo al pubblico di cenare e ballare nell’area della manifestazione.

Domenica la cucina proporrà la grigliata conclusiva. La serata sarà inoltre costruita attorno alla finale dei Mondiali di calcio, che potrà essere seguita in compagnia sul maxischermo.

Sagra di Coccau

La Sagra di Coccau propone un programma capace di unire sport, storia, musica e cultura locale. I chioschi enogastronomici accompagneranno le iniziative dedicate ai bambini e alle tradizioni della Val Canale.

Sabato sarà inaugurato il nuovo parco giochi, con animazione per i più piccoli. L’incontro “I sentieri della Storia che intrecciano le nostre radici” approfondirà il passaggio di Coccau dall’amministrazione austriaca a quella italiana. In serata si esibiranno i Caramel.

Domenica il programma proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati al patrimonio artistico, ai costumi e alle tradizioni del paese.

Festa di San Jacu a Gemona del Friuli

L’area coperta di via Armentaressa, a Taviele di Gemona, ospita la 23ª Festa di San Jacu. La manifestazione propone musica, cucina e momenti dedicati alla comunità.

Nel menù si potranno trovare cjarsons, gnocchi con ricotta e spinaci, orata al cartoccio, frico croccante, frico di patate, verdure e diversi tipi di carne alla griglia.

Sabato 18 luglio la musica sarà affidata ai Flames. Domenica i chioschi apriranno anche a pranzo, mentre dalle 21 si esibiranno The ExStore e Overlook. Tra le proposte gastronomiche della giornata ci saranno anche gli arrosticini d’Abruzzo.

Sagra del Polletto a Praturlone

A Praturlone di Fiume Veneto torna la Sagra del Polletto, arrivata alla 18ª edizione e inserita nella 45ª Festa di San Giacomo. Il programma unisce cucina, musica, ballo, tornei e iniziative solidali.

La specialità sarà il polletto alla brace preparato con carne italiana e accompagnato dalle patatine. Nei chioschi saranno disponibili anche grigliate, vini e birre.

Sabato sono previste le esibizioni di diverse scuole di danza. Domenica 19 luglio la pista sarà invece animata dalla Patricia Band.

Sagra delle Patate a Ovoledo

Sabato 18 luglio prenderà il via la 46ª Sagra delle Patate di Ovoledo, uno degli appuntamenti più conosciuti dell’estate di Zoppola. La festa proseguirà sino al 27 luglio con sei giornate di gastronomia e musica.

Il prodotto simbolo del paese sarà al centro del menù e della tradizionale Mostra Mercato. Sabato i chioschi apriranno alle 19, mentre dalle 20.45 si ballerà con Rossella Ferrari e i Casanova.

Domenica la giornata inizierà alle 10 con la Mostra Mercato e un convegno dedicato alle varietà di patata. In serata suonerà l’orchestra Francesca Mazzuccato.

Sagre Dala Bisate ad Ariis

Nel parco affacciato sul fiume Stella comincia la 54ª Sagre Dala Bisate di Ariis. La manifestazione si svilupperà su due fine settimana, con l’anguilla protagonista della cucina insieme ad altri piatti tradizionali e ai vini locali.

Sabato i chioschi apriranno alle 17 e la cucina alle 18.30. Alle 20.30 si ballerà con Roger La Voce del Sole, mentre dalle 22 sarà attivo lo Stella Bar con DJ Paolo.

Domenica la festa riprenderà nel pomeriggio. Dalle 19 ci saranno i balli di gruppo con Cuori in Pista e alle 20.30 arriveranno Stefano e i Nevada.

Festa del Carmine a Latisanotta

Sabato e domenica la comunità di Latisanotta si ritroverà per la tradizionale Festa del Carmine. Le due serate uniranno cucina, musica da ballo e celebrazioni religiose, con chioschi aperti dalle 19 e servizio da asporto.

Il menù comprenderà gnocchi al sugo d’anatra o al ragù, frico con polenta, grigliate, calamari, formaggi e dolci fatti in casa.

Sabato si ballerà con la Movie Music Band. Domenica la musica sarà affidata a Roberto Musicalive con Top Dance Friuli. Sono previste anche la processione e la partecipazione della Banda musicale di Carlino.

Festa della Madonna del Carmine a Masarolis

Domenica 19 luglio il borgo di Masarolis di Torreano ospiterà la Festa della Madonna del Carmine, una giornata tra fede, musica e gastronomia.

Il programma inizierà alle 10.30 con le Lodi, seguite dalla Messa solenne. Alle 16.30 partirà la processione accompagnata dalla Banda di Orzano, che si concluderà con le litanie e un concerto.

Dalle 18 spazio alla parte civile della festa con la tombola, la musica dei Veseli Gnjidučani e l’apertura dei chioschi. La specialità annunciata sarà il frico croccante.

Festa Campestre di Vidulis

La storica Festa Campestre di Vidulis torna con una formula speciale concentrata nelle domeniche del 19 e 26 luglio. La manifestazione si svolgerà nel parco affacciato sul Tagliamento, con chioschi aperti sia a pranzo sia a cena.

La prima giornata comincerà alle 10 con “Una domenica in famiglia”. Saranno proposti laboratori creativi, attività nella natura, il percorso LandArt “Claps di Tiliment”, un’escursione sensoriale, truccabimbi e un laboratorio musicale.

La festa manterrà così il suo carattere popolare, offrendo un’intera giornata pensata soprattutto per le famiglie e per i bambini.

Festa della Beata Vergine del Carmine a Tramonti di Mezzo

Domenica Tramonti di Mezzo festeggerà la 50ª edizione della Festa della Beata Vergine del Carmine. Il Micro Festival porterà nel borgo mercatini, giochi, gastronomia, spettacoli e tradizioni popolari.

La giornata inizierà alle 10 con le bancarelle dedicate all’artigianato e ai prodotti locali. Seguiranno una dimostrazione di tiro con l’arco, lo spettacolo del Mago Sirius, lo street food e il tradizionale torneo di morra.

Alle 16.30 partirà la processione accompagnata dalla Filarmonica di Maniago. Dalle 18 apriranno chioschi ed enoteca, mentre dalle 20.30 ci saranno musica, karaoke e dj set.