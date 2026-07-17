Maturità al Marinoni, ecco chi sono i 4 studenti con il massimo dei voti

Sono quattro gli studenti dell’ITG Marinoni ad aver ottenuto il massimo punteggio agli esami di Maturità.



Situato in Viale Monsignor Nogara 2 a Udine, l’istituto vanta una ricca offerta formativa. Tra i corsi diurni, Informatica e Telecomunicazioni, Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e Comunicazione e il percorso quadriennale in Costruzioni, Ambiente e Territorio. Quest’ultimo, assieme al corso in Grafica e Comunicazione, rientra anche nell’offerta dei corsi serali.



A ottenere il massimo punteggio nell’indirizzo CAT, Chiara Roppa e Debora Barbiani, quest’ultima con la lode. Adelaide Calligaro eccelle invece al corso di Grafica e Comunicazione, mentre Daniele Lanzaro nell’indirizzo grafico.