Maturità al Marinoni, ecco chi sono i 4 studenti con il massimo dei voti

17 Luglio 2026

di Giulia Coceancig

Sono quattro gli studenti dell’ITG Marinoni ad aver ottenuto il massimo punteggio agli esami di Maturità.

Situato in Viale Monsignor Nogara 2 a Udine, l’istituto vanta una ricca offerta formativa. Tra i corsi diurni, Informatica e Telecomunicazioni, Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e Comunicazione e il percorso quadriennale in Costruzioni, Ambiente e Territorio. Quest’ultimo, assieme al corso in Grafica e Comunicazione, rientra anche nell’offerta dei corsi serali.

A ottenere il massimo punteggio nell’indirizzo CAT, Chiara Roppa e Debora Barbiani, quest’ultima con la lode. Adelaide Calligaro eccelle invece al corso di Grafica e Comunicazione, mentre Daniele Lanzaro nell’indirizzo grafico.

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