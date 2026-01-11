Non risponde al telefono, 40enne trovato morto in casa

Pavlo Voloshchuk, da anni a Pordenone, lavorava al bar Dal Barbasucon.

È stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Carnia Pavlo Voloshchuk, cuoco ucraino di 40 anni, residente da anni a Pordenone. Voloshchuk era una figura nota e stimata in città, soprattutto per il suo lavoro al bar “Dal Barbasucon” di piazzale Duca d’Aosta, dove era diventato un volto familiare e molto apprezzato dalla clientela.

A dare l’allarme sono stati i colleghi e i titolari del locale, preoccupati dal fatto che da sabato 3 gennaio non dava più notizie di sé. In quell’ultima occasione, Pavlo stava male dal fiorno prima, quando si era recato regolarmente al lavoro, ma dopo circa un’ora aveva chiesto di tornare a casa, non riuscendo a proseguire il turno.

Non vedendolo tornare nei giorni successivi, e non ricevendo più risposte, i gestori hanno contattato la madre dell’uomo, residente a Udine, la quale a sua volta ha confermato di non avere sue notizie da giorni. È scattata così la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. I carabinieri del comando di Pordenone, con il supporto dei vigili del fuoco, sono entrati nell’abitazione forzando la porta. Una volta all’interno, hanno fatto la tragica scoperta: Pavlo era privo di vita. Secondo quanto constatato, il decesso è avvenuto per un arresto cardiaco causato da un edema polmonare.