Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 12 gennaio

11 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata all’insegna della variabilità quella di lunedì 12 gennaio in Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con il passaggio di nubi alte e la possibile formazione di nubi basse soprattutto sulla bassa pianura e lungo la costa.

Le ore notturne e le prime del mattino saranno caratterizzate da temperature minime piuttosto rigide, in particolare nei fondivalle, dove il freddo si farà sentire in modo più intenso. In pianura le minime oscilleranno tra -6 e -3 gradi, mentre lungo la costa i valori saranno leggermente più miti, compresi tra -1 e +1 grado.

