Dalla presunta violenza su una minorenne alla rissa: cosa è successo a Premariacco

Le indagini dopo la rissa nei campi di Premariacco.

Restano ancora molti i punti da chiarire dopo la mega rissa scoppiata nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio, nei campi di Premariacco. Doveva essere una serata di festa con l’evento Club Pascha, appuntamento settimanale molto frequentato dai giovani della zona.

Dopo la chiusura alcuni ragazzi, che erano rimasti in zona, si sono resi protagonisti di una feroce rissa. A scatenare l’aggressione ci sarebbe una presunta violenza su una minorenne. La giovane è ora ricoverata in ospedale e verrà ascoltata dagli inquirenti non appena le sue condizioni lo permetteranno.

A indagare sull’accaduto sono i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, che stanno cercando di chiarire se ci sia un legame tra l’aggressione e la colluttazione scoppiata tra i giovani, in gran parte di origine albanese e bengalese. Le forze dell’ordine, intervenute rapidamente sul posto, mantengono al momento il massimo riserbo vista la delicatezza del caso e la minore età delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine sono quindi al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla rissa e, soprattutto, fare luce sull’episodio di violenza sessuale. Il racconto della vittima sarà fondamentale per delineare quanto accaduto e per individuare con certezza i responsabili. Nell’area della rissa è anche stato trovato un furgone rubato, ma non è chiaro se sia collegato all’episodio di violenza.