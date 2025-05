Anderson Dipre Vasquez condannato a 27 anni e 4 mesi.

È arrivata questa mattina la sentenza della Corte d’Assise di Udine sull’omicidio di Capodanno avvenuto il primo gennaio 2024 nel locale “Al laghetto Alcione” di via dei Prati. Anderson Dipre Vasquez, 34 anni, è stato condannato a 27 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso Ezechiele Mendoza Gutierrez, 31 anni, colpendolo alla gola con un calice di vetro rotto.

Presieduta dal giudice Paolo Milocco, la Corte ha impiegato tre ore di camera di consiglio per emettere la decisione, escludendo però le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi richieste dal pubblico ministero Elisa Calligaris, che aveva chiesto l’ergastolo. È stata invece riconosciuta l’unica aggravante dell’evasione: Dipre Vasquez si trovava infatti agli arresti domiciliari e quella notte non avrebbe dovuto essere fuori casa.

Secondo l’accusa, quella di Dipre fu “un’aggressione immotivata e pretestuosa”, in un contesto di festa degenerato in tragedia. Una visione che la difesa, ha contestato con decisione sostenendo che l’omicidio fu una reazione istintiva, scaturita da una spinta ricevuta alle spalle, e hanno chiesto invano la riqualificazione del reato in omicidio preterintenzionale. In aula erano presenti anche i genitori della vittima, costituitisi parte civile.