Omicidio Ruoso, Loriano Bedin si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari Loriano Bedin, il 67enne che ha confessato l’omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, storico imprenditore pordenonese e fondatore di TelePordenone, ucciso con una spranga di ferro nel suo attico a Porcia. Durante l’udienza di convalida del fermo, durata circa 45 minuti, l’uomo ha espresso soltanto una preoccupazione per il figlio disabile.

L’udienza si è svolta al tribunale di Pordenone. Il pubblico ministero Federica Urban ha chiesto per Bedin la misura cautelare della custodia in carcere. La difesa ha invece chiesto gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Al termine dell’udienza il giudice per le indagini preliminari si è riservato sulla decisione riguardante la misura cautelare, che verrà comunicata nelle prossime ore.



Il fallimento di Telepordenone e le vendite dei beni dietro l’omicidio di Mario Ruoso