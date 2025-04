Parcheggi, casa dell’acqua e un bar: inaugurati i nuovi spazi dell’ospedale di Udine

Nuovi spazi per l’ospedale di Udine.

Si è svolta ieri a Udine la cerimonia per l’inaugurazione di nuovi spazi all’interno dell’area dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia: parcheggi, casa dell’acqua e un bar. “È fondamentale offrire spazi e servizi che accompagnino e sostengano il percorso di cura, come accade non solo qui, ma in tutti gli ospedali della nostra regione”, ha commentat l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, queste nuove strutture vanno ad arricchire il comprensorio ospedaliero udinese. Un ospedale, infatti, non è soltanto un luogo di cura in senso stretto, ma deve offrire anche servizi che contribuiscano a renderlo più accogliente e vivibile.

Secondo l’assessore, l’esperienza maturata in questi anni è proprio questa: creare le condizioni affinché le persone possano vivere le cure e la degenza ospedaliera in un contesto che conservi una componente di normalità, anche nei momenti di maggiore preoccupazione. È fondamentale, quindi, offrire spazi e servizi che accompagnino e sostengano il percorso di cura, come accade non solo qui, ma in tutti gli ospedali della regione.

Nel dettaglio l’intervento ha riguardato tre nuove strutture: un parcheggio da 210 posti vicino al Padiglione 7 (Dipartimento Mamma-Bambino), la prima casa dell’acqua installata in un presidio ospedaliero – frutto di un’indagine interna che ha riscosso l’80% di approvazione – e un nuovo bar all’ingresso del Padiglione 1, più ampio e moderno. Tali realizzazioni rientrano in un piano di riqualificazione degli spazi finalizzato a migliorare sicurezza, benessere e sostenibilità ambientale.