Incidente tra due bici a Cividale: anziano cade e sbatte la testa

L’anziano è stato trasportato all’ospedale di Udine.

Incidente tra due biciclette questa mattina a Cividale del Friuli. Lo scontro è avvenuto all’interno del centro cittadino: due ciclisti si sono urtati, e ad avere la peggio è stato un uomo anziano, che a seguito della caduta ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del fuoco a supporto delle operazioni di soccorso.