Italia-Israele, Gravina: “Non giocare a Udine significa non andare al Mondiale”

Le parole di Gravina sulla partita Italia-Israele a Udine.

Sulla polemica esplosa nelle scorse settimane riguardo al match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, in programma lunedì 14 ottobre allo stadio Friuli di Udine, interviene il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

“Siamo cittadini del mondo e ci teniamo al rispetto della dignità umana – ha dichiarato Gravina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 –. Siamo molto addolorati di quello che accade in Palestina. Siamo molto vicina alle persone che soffrono, particolarmente ai bambini e ai civili innocenti. Non siamo insensibili. Con la Uefa metteremo in atto iniziative umanitarie”.

Gravina ha però spiegato chiaramente le conseguenze di un’eventuale rinuncia: “Non giocare a Udine contro Israele vorrebbe anche dire non andare al Mondiale e favorire Israele in questo percorso“.