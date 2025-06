Lignano, turista si tuffa dal pedalò e sbatte la testa contro il fondale: elitrasportato in ospedale a Udine, rischia la paralisi.

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, quando intorno alle 17, all’altezza di spiaggia 11, un turista veneto si è tuffato dal pedalò e ha sbattuto violentemente la testa contro il fondale. L’uomo è stato prontamente recuperato e portato in salvo dal personale del salvataggio.

Valutato e medicato sul posto dai sanitari del 118 giunti con ambulanza e automedica, è stato poi trasportato presso la piazzola di Lignano da cui poi è stato trasferito presso l’ospedale di Udine in elisoccorso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato traumi piuttosto seri per cui rischia la paralisi ma non è in pericolo di vita.