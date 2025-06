Incidente a Lignano, auto esce di strada e si cappotta nel campo: un ferito.

Incidente stradale con fuoriuscita autonoma di un’auto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 29, a Lignano. Erano circa le 15 quando un’auto che stava percorrendo la strada Alzaia, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ribaltatasi più volte su se stessa e terminando la corsa nel campo adiacente alla strada.

Una persona è stata trasportata in elicottero a Udine per traumi multipli, ma secondo le prime informazioni non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 Lignano, l’elisoccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, carabinieri e polizia locale di Lignano.