Perdono il sentiero sul Monte Sauc: soccorse due ragazze

Le due ragazze avevano perso la traccia del sentiero a causa della neve.

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi ad Aviano, dove due giovani escursioniste hanno perso l’orientamento lungo il “sentiero della Carbonaia”, che sale sul Monte Sauc in località Piancavallo.

L’allarme è scattato alle 15, quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è stata contattata dalla SORES, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria. Le due ragazze stavano effettuando un’escursione con il loro cane quando, a causa delle condizioni del terreno innevato, hanno smarrito la traccia del percorso e non sono più state in grado di rientrare al punto di partenza.

La geolocalizzazione e l’intervento dei soccorsi.

Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, mentre un operatore della sala operativa ha provveduto a geolocalizzare il telefono cellulare di una delle escursioniste. Alle giovani è stato chiesto di rimanere ferme in attesa dei soccorsi, così da facilitare le operazioni.

Individuato il punto esatto in cui si trovavano, i Vigili del fuoco si sono incamminati lungo il sentiero 992 per raggiungerle. Nel frattempo, un tecnico del Soccorso Alpino – già allertato dalla SORES – è riuscito ad arrivare fino alle ragazze risalendo le piste da sci con una motoslitta, riuscendo a tranquillizzarle in attesa dell’arrivo della squadra a piedi.

Raggiunte le escursioniste, i soccorritori le hanno accompagnate lungo il sentiero fino alla strada asfaltata, riportandole in sicurezza. Per ogni eventualità era stato preallertato anche l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, ma grazie alla rapida localizzazione e all’efficacia dell’intervento non si è reso necessario il decollo.