Truffa del finto incidente: anziana consegna 1.200 euro

Ancora una truffa in Friuli: vittima un’anziana di Polcenigo.

Ancora una volta la truffa del finto incidente colpisce una persona anziana. È accaduto a Polcenigo, dove una donna ultraottantenne è stata raggirata da due malviventi che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, sono riusciti a farsi consegnare 1.200 euro in contanti.

Tutto è iniziato con una telefonata. Dall’altro capo della cornetta un uomo si è presentato come agente della polizia di Stato di Udine. Con tono deciso e allarmato ha spiegato all’anziana che una sua parente sarebbe rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze penali e l’arresto, sarebbe stato necessario versare immediatamente una somma di denaro.

Un copione purtroppo già visto, ma che continua a mietere vittime. Di fronte alla prospettiva di guai giudiziari per un familiare e travolta dall’urgenza creata ad arte dal truffatore, la donna ha raccolto i risparmi che teneva in casa e ha atteso l’arrivo di un “collega” dell’uomo al telefono, incaricato del ritiro del denaro.

Poco dopo, un secondo individuo si è presentato alla porta, qualificandosi come appartenente alla Questura. Riprendendo la versione fornita al telefono, ha convinto definitivamente l’anziana a consegnargli il denaro.

Solo in un secondo momento la donna ha compreso di essere stata ingannata e si è rivolta alla stazione dei Carabinieri di Polcenigo per denunciare l’accaduto. Gli investigatori stanno ora analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio comunale, nella speranza di ricostruire i movimenti dei malviventi.