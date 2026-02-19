Udine, studente con un petardo artigianale in classe: intervengono gli artificieri

Studente con un petardo in classe in una scuola di Udine.

Uno studente è stato sorpreso oggi a scuola mentre maneggiava un petardo artigianale di circa 10 centimetri durante le lezioni. E’ accaduto alla media Bellavitis di Udine. L’allarme è stato dato da un professore, che ha informato la dirigenza scolastica.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il Nucleo artificieri antisabotaggio. I militari hanno messo in sicurezza e sequestrato il manufatto, risultato carico di polvere pirica e non conforme alle norme sui fuochi d’artificio. L’oggetto sarà ora sottoposto ad analisi tecniche.