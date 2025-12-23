Incendio in via Grazzano: trovata morta una donna.

Tragedia nel centro di Udine, dove questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento di via Grazzano all’angolo con via della Cisterna, all’interno del quale è stato trovato un corpo senza vita. La vittima è una donna di 68 anni di origine russe, che viveva da sola nell’appartamento: si tratta di Alla Tcheranovskaya, faceva l’interprete ed era molto conosciuta e stimata.

Alle 8.50 la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Udine ha ricevuto la segnalazione di un fumo acre nel vano scale di una palazzina di tre piani. Immediatamente sono state attivate una squadra, l’autoscala e l’autobotte, che, supportate dal funzionario di guardia, si sono recate sul posto.

Giunti all’appartamento al secondo piano, completamente invaso dal fumo, i Vigili del Fuoco hanno trovato la donna riversa a terra nel soggiorno, dove si era sviluppato l’incendio. Mentre parte della squadra provvedeva allo spegnimento delle fiamme, altri operatori hanno soccorso la donna portandola all’esterno, dove il personale medico ne ha constatato il decesso.

L’intervento ha permesso di contenere le fiamme al solo locale soggiorno, evitando la propagazione agli altri locali dell’appartamento al piano inferiore e al tetto. Una volta spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’alloggio e l’intera palazzina. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, mentre sul posto operano anche gli agenti della Polizia di Stato per quanto di loro competenza. Tra le prime ipotesi emerse, quella che le fiamme siano partite da una presa elettrica a cui era attaccata una stufetta.