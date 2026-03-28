Principio d’incendio nel liceo di Trieste: scuola evacuata

28 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Il principio d’incendio nel liceo Petrarca di Trieste.

Principio d’incendio ieri pomeriggio, venerdì 27 marzo, in un liceo Petrarca di Trieste, in via Rossetti. L’allarme è scattato poco dopo le 16:30, facendo scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. Sul posto sono arrivate le squadre provenienti dai distaccamenti di Opicina e Muggia, affiancate da un’autobotte, un’autoscala e dal funzionario di guardia della sede centrale. All’arrivo dei soccorritori, all’esterno dell’istituto erano già presenti circa trenta persone tra studenti e personale scolastico.

Determinante si è rivelata la gestione dell’emergenza da parte della scuola: la dirigente ha infatti confermato che l’evacuazione è avvenuta nel rispetto delle procedure previste, consentendo a tutti gli occupanti di mettersi in sicurezza senza conseguenze.

Entrati nell’edificio, i Vigili del Fuoco hanno individuato il focolaio al secondo piano, dove un corridoio risultava invaso dal fumo. L’incendio, sviluppatosi all’interno di un’aula, ha interessato un computer e un banco ed è stato rapidamente domato con l’utilizzo di un estintore a polvere.

I danni sono rimasti circoscritti esclusivamente al locale interessato, senza coinvolgere altre aree della scuola. Grazie al tempestivo intervento e alla corretta applicazione del piano di emergenza, la situazione è stata riportata alla normalità in breve tempo. Restano ora da chiarire le cause che hanno originato il rogo, attualmente al vaglio degli accertamenti tecnici.

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