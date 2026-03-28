Principio d’incendio nel liceo di Trieste: scuola evacuata

Il principio d’incendio nel liceo Petrarca di Trieste.

Principio d’incendio ieri pomeriggio, venerdì 27 marzo, in un liceo Petrarca di Trieste, in via Rossetti. L’allarme è scattato poco dopo le 16:30, facendo scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. Sul posto sono arrivate le squadre provenienti dai distaccamenti di Opicina e Muggia, affiancate da un’autobotte, un’autoscala e dal funzionario di guardia della sede centrale. All’arrivo dei soccorritori, all’esterno dell’istituto erano già presenti circa trenta persone tra studenti e personale scolastico.

Determinante si è rivelata la gestione dell’emergenza da parte della scuola: la dirigente ha infatti confermato che l’evacuazione è avvenuta nel rispetto delle procedure previste, consentendo a tutti gli occupanti di mettersi in sicurezza senza conseguenze.

Entrati nell’edificio, i Vigili del Fuoco hanno individuato il focolaio al secondo piano, dove un corridoio risultava invaso dal fumo. L’incendio, sviluppatosi all’interno di un’aula, ha interessato un computer e un banco ed è stato rapidamente domato con l’utilizzo di un estintore a polvere.

I danni sono rimasti circoscritti esclusivamente al locale interessato, senza coinvolgere altre aree della scuola. Grazie al tempestivo intervento e alla corretta applicazione del piano di emergenza, la situazione è stata riportata alla normalità in breve tempo. Restano ora da chiarire le cause che hanno originato il rogo, attualmente al vaglio degli accertamenti tecnici.