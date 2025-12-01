Promesse di facili guadagni via social: 28enne truffata per 1800 euro

Truffata sui social una 28enne di Pontebba.

Una giovane residente a Pontebba, nata nel 1997, è stata vittima di una truffa online tramite social network. L’episodio risale al periodo tra il 21 e il 27 novembre.

Secondo quanto denunciato ai Carabinieri, il 21 novembre la ragazza stava scorrendo i contenuti su TikTok quando si è imbattuta in un video promozionale che prometteva metodi facili per guadagnare denaro. Seguendo il link indicato nel video, è stata reindirizzata su una piattaforma di messaggistica istantanea, WhatsApp, dove ha iniziato a interagire con persone ignote.

Convinta dalle conversazioni intercorse, tra il 25 e il 27 novembre la giovane ha effettuato sei bonifici per un totale di 1.800 euro. Solo in seguito si è resa conto di essere stata truffata e ha immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri di Pontebba.