Auto sospetta vicino all’ex Safau: trovati con quattro etti di hashish

Tre arrestati per spaccio a Udine.

Operazione antidroga nei pressi dell’ex acciaieria Safau, in Via Marsala a Udine, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato tre giovani trovati in possesso di hashish. L’intervento è scattato durante uno dei servizi straordinari di controllo del territorio, ormai divenuti periodici e costanti.

I militari, transitando nella zona, hanno notato un’auto procedere a velocità molto ridotta e con particolare circospezione. Pochi secondi dopo, dal veicolo è scesa una ragazza che ha imboccato Via Milazzo con un atteggiamento sospetto, inducendo i Carabinieri a intervenire immediatamente.

La giovane è stata bloccata mentre si stava allontanando a piedi ed è stata trovata in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. All’interno dell’auto, fermata contemporaneamente, si trovavano un’altra ragazza e un ragazzo: entrambi avevano con sé altri tre panetti della stessa sostanza.

I tre sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti. Due di loro risultano residenti nella provincia di Udine, mentre la ragazza fermata a piedi proviene dalla provincia di Rovigo. Hanno tutti un’età compresa tra i 19 e i 25 anni e riportano precedenti di polizia. Al termine delle verifiche, i tre sono stati arrestati in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e trasferiti alle Case Circondariali di Udine e Trieste, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della locale Procura.