Paura al supermercato: pugno alla cassiera perché non gli cambia le monete

Pugno alla cassiera di un supermercato di San Giorgio di Nogaro.

Lei si rifiuta di cambiargli le monete che aveva raccolto nei dintorni del negozio, lui le sferra un pugno: è accaduto al supermercato Conad di via Leonardo da Vinci a San Giorgio di Nogaro e, a farne le spese, è stata una cassiera del punto vendita. L’episodio risale a lunedì 24 novembre attorno all’ora di pranzo e ha provocato momenti di paura tra i clienti.

La dipendente, colpita alla testa, è stata immediatamente accompagnata al Pronto soccorso di Palmanova. Dopo le cure mediche, è stata dimessa con una prognosi di un giorno. L’aggressore, un uomo con status di rifugiato politico che staziona da tempo sotto un loggiato in centro, era già noto ai servizi sociali e alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri.